انتقادات من الصحافة التركية لـ"أرطغرل" .. ما السبب؟

وكالات / سما /

بعد قرار الممثل التركي، أنجين ألتان، بطل مسلسل «قيامة أرطغرل» البقاء في الولايات المتحدة حتى موعد ولادة طفله الثاني من أجل الحصول على الجنسية الأميركية، تعرّض الممثل الشهير لانتقادات الصحافة في بلاده.

وقالت صحيفة Hurriyet التركية، إن هذه نهاية أرطغرل بطريقة «غير وطنية» لأنه فضّل الحصول على الجنسية الأميركية بدلاً من اعتزازه بجنسيته التركية.

كما هاجمت مواقع الكترونية تركية أخرى قرار الممثل أنجين ألتان واعتبروا أنها تقضي على الأسطورة التركية، كون أن دور القائد أرطغرل دائماً ما ينادي بالوطنية.

من جهة ثانية، كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد لبى دعوة فريق عمل «قيامة أرطغرل» حيث زار الثلاثاء 10 يوليو/تموز 2018 موقع تصوير المسلسل التركي الشهير بمنطقة «بيقوز» في إسطنبول.

واستقبل مادورو في موقع التصوير منتج المسلسل محمد بوزداغ والمخرج متين غوناي، حيث أطلعاه على معلومات عن المسلسل وموقع التصوير، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وخاطب مادورو الممثلين بأسمائهم في المسلسل ومازحهم وتجاذب معهم أطراف الحديث قبل أن ينتقل إلى خيمة «السيد أرطغرل».

وبعد مأدبة الطعام، قدم مادورو شكره لفريق العمل لحسن استقبالهم له ولوفده، مشيدا بجهودهم في نجاح المسلسل.

وأشار مادورو في تصريح له إلى أنهم يتابعون المسلسل باهتمام بالغ في فنزويلا، «لأنه يلامس القيم الإنسانية».

وأضاف «بدأنا بمشاهدة مسلسل أرطغرل، وفجأة وجدنا أنفسنا في قلب المسلسل بفضل الرسائل التي يوجهها.. فقبل كل شيء جذب انتباهي شجاعة أرطغرل وولاؤه لمبادئه، كما أنه لا يشعر بالتعب أمام الصعوبات، ونحن أيضا كذلك».

وقال منتج المسلسل محمد بوزداغ إن المسلسل يحظى بمتابعة 1.5 مليار متابع في 65 بلدا حول العالم.

وأضاف «رغم أن موقع التصوير في فترة عطلة، فإن مادورو أضفى جوا لطيفا على الموقع».

وفي ختام الزيارة أهدى القائمون على المسلسل سيفا للرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له، الذي ضم 6 وزراء، تقديرا لزيارته وتشجيعه.