مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل

الخليل / سما /

اندلعت اليوم الجمعة، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مواجهات خفيفة اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، عقب اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة.

واضافت المصادر ، أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من تغطية المواجهات، وطردتهم من المكان، مشيرا الى ان جنود الاحتلال الذين تمركزوا فوق عدد من البنايات، اغلقوا الشارع الرئيس واطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والدخانية خلال المواجهات التي ما تزال متواصلة حتى ساعة اعداد هذا الخبر.