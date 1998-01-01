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أم تجبر ابنها على تهريب "دفعة ضخمة" من هواتف "آيفون"

الجمعة 13 يوليو 2018 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أم تجبر ابنها على تهريب "دفعة ضخمة" من هواتف "آيفون"



وكالات / سما /

ضبطت الشرطة الصينية، طفلا في التاسعة من عمره، وهو يحاول تهريب العشرات من هواتف "آيفون"، وكشفت التحقيقات أنه كان يقوم بالعملية بطلب من والدته.

وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فإن امرأة صينية أقحمت ابنها في محاولة تهريب 40 هاتف "آيفون X" من جزيرة ماكاو إلى الداخل الصيني.

ووضع الطفل بطلب من والدته 26 هاتف آيفون في حقيبة الظهر التي كان يحملها، كما لفّ 14 جهازا آخر حول جسمه، وقدّرت التحقيقات قيمة الهواتف بـ44 ألف جنيه أسترليني.

ورفض الطفل الصغير في البداية أن يخبر الجمارك بمكان تواجد والدته لخشيته من تعرضها للاعتقال، إلا الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويتها لاحقا.

وسبق أن قضت الأم عقوبة بالسجن جراء تورطها في تهريب الهواتف الذكية بين هونغ كونغ والصين.

#تهريب #آيفون

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