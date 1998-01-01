أداة جديدة من "يوتيوب" تكشف عن سرقة مقاطع الفيديو

وكالات / سما /

أطلقت منصة يوتيوب أداة جديدة تحمل اسم Copyright Match لمساعدة صناع المحتوى الأصلي في العثور على الفيديوهات الخاصة بهم التي تم إعادة رفعها إلى موقع يوتيوب من قِبل آخرين، وفي كل مرة يتم فيها تحميل مقطع فيديو على يوتيوب ستقوم الأداة بفحص ما إذا كان هذا المحتوى موجودًا بالفعل أم لا وهل هو متشابه مع مقاطع فيديو أخرى موجودة على الموقع.

ولكن هذه الأداة تحدد فقط الفيديوهات التي يُعاد رفعها بالكامل وليس مقاطع منها.

إليك كيفية عمل الأداة: بعد تحميل مقطع فيديو، سيجري يوتيوب مسحًا لمقاطع فيديو أخرى تم تحميلها لمعرفة ما إذا كان أي منها متشابهًا أو غير متشابه.

وفي حالة وجود تطابق سيظهر إشعار في علامة التبويب التي تحمل اسم تطابقات Matches المتضمنة داخل الأداة وبناء عليه يمكنك تحديد ما يجب فعله بعد ذلك.

وقد جاء في منشور عبر مدونة "يويتوب" أنه قد تم اختبار هذه الأداة مع صناع المحتوى لمدة عام تقريبًا لجعلها آمنة وفعالة للمجتمع ككل، وقد حققت نتائج جيدة في اكتشاف المحتوى المسروق.

ستتوفر الأداة لصناع المحتوى الذين لديهم أكثر من 100 ألف مشترك ابتداءً من الأسبوع المقبل. وسيتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن هذه الأداة:

1- من المهم أن تكون أول شخص قام بتحميل مقطع الفيديو إلى موقع يوتيوب. حيث إن وقت التحميل هو ما سيحدد من يجب أن يظهر له إشعارات المطابقة.

2- هذه الأداة الجديدة مخصصة لرصد عمليات إعادة تحميل الفيديوهات الكاملة وليس مقاطع منها، لضمان عدم حدوث مشاكل مثل التي قد تحدث في حالة أن يقوم أحدهم باقتباس مقطع صغير من فيديو ما ليعلق عليه، ولكن إذا وجدت مقطعًا من فيديو تابع لك وتريد إزالته، يمكنك دائمًا الإبلاغ عنه عبر نموذج حقوق الملكية الموجود بالموقع.

3- بعد عثور الأداة على حالة مطابقة سيتم إشعار صناع المحتوى إذا كانت نسخ مقاطع الفيديو الخاصة بهم تظهر على حسابات أخري بالموقع.

4- في حالة حدوث حالة مطابقة يمكنك تحديد الإجراء المطلوب اتخاذه إما عدم القيام بأي إجراء، أو الاتصال بصانع المحتوى الآخر، أو طلب إزالة يوتيوب للفيديو.

5- في حال طلبت إزالة الفيديو من القناة الأخرى فإن يوتيوب سيقوم بذلك بعد 7 أيام من إبلاغ صاحب القناة لعله يقوم بتصحيح المشكلة بنفسه وإزالة الفيديو.

هذا وقد وضعت إدارة موقع يوتيوب عدة عوامل للاستفادة من الأداة الجديدة، حيث يجب عليك قبل اتخاذ أى إجراء تقييم كل مطابقة بعناية للتأكد من امتلاكك لحقوق المحتوى المطابق والتأكد من أنه ينتهك حقوق الملكية الخاصة بك.

يجب عدم تقديم طلب إزالة بسبب انتهاك حقوق النشر لمحتوى لا تملكه حصريًا، مثل المحتوى العام، كما يجب أيضًا مراعاة ما إذا كان المحتوى المطابق يمكن اعتباره ضمن تصنيف سياسة الاستخدام العادل fair use -وهو مبدأ قانوني ينص على إمكانية إعادة استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في ظروف معينة من دون الحصول على إذن من مالك حقوق الطبع والنشر- أو يمكن أن يخضع لبعض الاستثناءات الأخرى لحقوق الطبع والنشر ومن ثم لا يتطلب تصريحًا بإعادة الاستخدام.

يحتوي موقع يوتيوب بالفعل على برنامج مشابه يسمى Content ID، مما يساعد مالكي حقوق الطبع والنشر في العثور على أشخاص يستخدمون محتوياتهم بدون إذن. يُعد Content ID أكثر محدودية في مدى توفره وعلى عكس هذه الأداة الجديدة فإنه يتيح أيضًا لمالكي المحتوى تحقيق الدخل من الاستخدامات غير المصرح بها لعملهم.

وبذلك تقدم هذه الأداة حلًا مثاليًا لأكثر الظواهر السيئة المنتشرة على موقع يوتيوب والتي تتمثل في انتهاك حقوق الملكية الخاصة بصناع المحتوى الأصلي على الموقع من خلال سرقة محتواهم بواسطة مستخدمين آخرين ونشره للاستفادة منهم.