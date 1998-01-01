اختتام فعاليات بطولة "فلسطين الدولة والقدس العاصمة"

رام الله / سما /

اختتمت بنجاح البطولة الثلاثية التي تحمل اسم "فلسطين الدولة والقدس العاصمة" للاجهزية الامنية في محافظة الخليل بالعاب خماسي القدم وتنس الطاولة والشطرنج،وقد شارك (6) فرق من المؤسسة الامنية الفلسطينية في بطولة القدم و(12) لاعباً في بطولة تنس الطاولة و(8) لاعبين في بطولة الشطرنج.

واحتضنت البطولة صالة بلدية الخليل الدولية واقيمت بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي في محافة الخليل وبدعم من رجل الاعمال نسيم المسالمة.

وفي ختام البطولة الثلاثية تم تكريم الفرق واللاعبين الفائزين:

(خماسي القدم) فريق الامن الوطني البطل، وفريق المخابرات العامة الوصيف.

وتقاسم الفريقان جائزة افضل لاعب في البطولة.

(الشطرنج) المركز الأول المقدم اسماعيل الشعراوي من جهاز الشرطة، المركز الثاني ملازم أول محمود العطاونة من جهاز الشرطة.

(كرة طاولة) المركز الأول الامن الوطني، المركز الثاني جهاز الشرطة ( اللاعب مراد طميزة). وعلى هامش البطولة تم تتويج الفرق الفائزة في بطولة الفرق الشعبية.

اشرف على البطولات كلا من غسان قطيط مسئول اللجنة الفنية في اتحاد الرياضة للجميع، محمد مخامرة، خلدون ابو قبيطة، شفيق خليل، رامي الشريف، محمد القواسمة.

حضر البطولة وشارك في التكريم والتتويج الدكتور رفيق الجعبري ممثلاً عن محافظ محافظة الخليل، ومنتصر ادكيدك رئيس الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع، والعقيد اسماعيل غنام المفوض السياسي في الخليل، وراعي البطولة رجل الاعمال نسيم السالمة مدير عام شركة النسيم للمفروشات، محمد الجمل مدير صالة بلدية الخليل، اسامة الهندي مدير شركة المأمون للتأمين، وممثلين عن الاجهزة الامنية والمدنية التي شاركت في البطولة.