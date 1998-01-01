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اتحاد الكرة يختتم دورة المدربين الخاصة بالمستوى الثالث

الجمعة 13 يوليو 2018 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يختتم دورة المدربين الخاصة بالمستوى الثالث



غزة / سما /

اختتم اتحاد الكرة دورة المدربين الخاصة بالمستوى الثالث، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، بحضور أعضاء الاتحاد، والمدرب عبد الناصر بركات رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة.

واشتمل الحفل الختامي على العديد من الكلمات التي اشادت بالدورات، والجهود الكبيرة التي يقوم بها بركات لتنفيذ أجندة الدورات التدريبية ومتابعته الدائمة في الاتحادين الآسيوي والدولي.

بدوره تحدث بركات عن التطبيق العملي للدورات الذي يعتبر مفتاح النجاح للمدربين. وفي الختام جرى تقديم الشهادات للمشاركين.

من جهة ثانية، اجتمعت لجنة ممثلي أندية الدرجة الممتازة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بمقر الاتحاد بغزة، لمناقشة ترتيبات انطلاق الموسم الكروي الجديد، ورعاية البطولات الرسمية، حيث قدمت الأندية الشكر لاتحاد الكرة برئاسة اللواء جبريل الرجوب على حرصه الدائم بالوقوف بجانب الأندية الرياضية.

#دورة المدربين

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