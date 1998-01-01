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من هو الحكم نيستور بيتانا الذي سيقود نهائي كأس العالم 2018؟

الجمعة 13 يوليو 2018 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو الحكم نيستور بيتانا الذي سيقود نهائي كأس العالم 2018؟



وكالات / سما /

سيقود الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا ومساعديه هيرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتي نهائي كأس العالم 2018 الذي سيجمع بين منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا على ملعب لوزنيكي في العاصمة موسكو يوم الأحد القادم الموافق الخامس عشر من يوليو.

وأدار بيتانا البالغ من العمر 43 عاماً أربع مباريات من مونديال روسيا ، بداية من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين روسيا والمنتخب السعودي ، بجانب لقاء المكسيك والسويد في دور المجموعات ، ومنتخب كرواتيا والدنمارك، ومنتخب فرنسا وأوروجواي في مراحل خروج المغلوب.

ويحمل بيتانا الشارة الدولية منذ عام 2010 ، وهو الحكم الأرجنتيني الثاني الذي يشارك مرتين في كأس العالم بعد مواطنه نوربيرتو كويريزا الذي شارك في نسختي 1970 و1978 ، كما أنه الأرجنتيني الثاني الذي سيدير نهائي كأس العالم بعد مواطنه هوراسيو إيليزوندو في نهائي 2006 بين إيطاليا وفرنسا.

ويُعتبر الحكم بيتانا البروفيسور في التربية البدنية من أبرز حكام أمريكا الجنوبية ، حيث سبق له وأن أدار عدد من المباريات في كأس العالم تحت 17 سنة في عام 2013 ، ليشارك بعدها في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل ، وبعدها بعامينن قاد عدد من المباريات في دورة الألعاب الأوليمبية عام 2016.

وتولى الحكم الأرجنتيني مسؤولية إدارة المباراة التي جمعت بين منتخب نيجيريا ومنتخب ألمانيا في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016 ، كما أدار الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات 2017 التي جرت في روسيا بين منتخبي ألمانيا والمكسيك.

#نيستور بيتانا #كأس العالم

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