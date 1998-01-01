جريزمان: لا أهتم بـ الكرة الذهبية

وكالات / سما /

أعرب أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا عن رغبته الجامحة في التتويج بلقب كأس العالم 2018 مقارنة بالكرة الذهبية من خلال التغلب على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وكان الديوك قد بلغوا المباراة النهائية لمونديال روسيا من خلال التغلب على منتخب بلجيكا في الدور نصف النهائي بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء عن طريق صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني من ضربة رأسية، في حين صنع رفاق لوكا مودريتش الإعجاز بمواصلة المغامرة الجريئة والتفوق على منتخب إنجلترا في الأشواط الإضافية بفضل هدف ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس الإيطالي من صناعة إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي، الذي كان نجم اللقاء الأول.

مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني صرح خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة قائلًا “الفوز أو عدم الفوز بالكرة الذهبية يهمني قليلًا، أريد الفوز بكأس العالم وسوف أترك كل شيء لدي على أرض الملعب”.

وأضاف “آمل أن أفعل نفس ما فعلته في ذلك النهائي (تسجيل هدفين ضد مارسيليا الفرنسي في نهائي الدوري الأوروبي)، آمل أن ألعب كرتي الخاصة، وأن آخذ المباراة إلى حيث أريد، ولكن لا يهم إن سجلت أم لا، أريد فقط رفع الكأس”.