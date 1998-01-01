جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جريزمان: لا أهتم بـ الكرة الذهبية

الجمعة 13 يوليو 2018 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريزمان: لا أهتم بـ الكرة الذهبية



وكالات / سما /

أعرب أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا عن رغبته الجامحة في التتويج بلقب كأس العالم 2018 مقارنة بالكرة الذهبية من خلال التغلب على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

 

وكان الديوك قد بلغوا المباراة النهائية لمونديال روسيا من خلال التغلب على منتخب بلجيكا في الدور نصف النهائي بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء عن طريق صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني من ضربة رأسية، في حين صنع رفاق لوكا مودريتش الإعجاز بمواصلة المغامرة الجريئة والتفوق على منتخب إنجلترا في الأشواط الإضافية بفضل هدف ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس الإيطالي من صناعة إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي، الذي كان نجم اللقاء الأول.

مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني صرح خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة قائلًا “الفوز أو عدم الفوز بالكرة الذهبية يهمني قليلًا، أريد الفوز بكأس العالم وسوف أترك كل شيء لدي على أرض الملعب”.

وأضاف “آمل أن أفعل نفس ما فعلته في ذلك النهائي (تسجيل هدفين ضد مارسيليا الفرنسي في نهائي الدوري الأوروبي)، آمل أن ألعب كرتي الخاصة، وأن آخذ المباراة إلى حيث أريد، ولكن لا يهم إن سجلت أم لا، أريد فقط رفع الكأس”.

#جريزمان #الكرة الذهبية

أخبار ذات صلة

رونالدو قد يقاطع الكرة الذهبية

نيمار دا سيلفا

نجم برشلونة: لن أموت من أجل الكرة الذهبية!

رونالدو يعلن حضوره حفل الكرة الذهبية

ليفا

ليفاندوفسكي: الكرة الذهبية أصبحت مضحكة

كرة

رونالدو يحقق الكرة الذهبية 2017

سكولاري : كريستيانو يستحق الكرة الذهبية هذا العام

الأكثر قراءة اليوم

﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

واللا العبري يكشف عن المساحة الهائلة التي أحرقتها الطائرات الورقية الخارجة من غزة

وفاة نجل المجاهد الليبي عمر المختار الوحيد

ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي

مارسيلو يُودع رونالدو برسالة مؤثرة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

غزة: اصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والغاز في جمعة "الوفاء للخان الاحمر

معبر ايرز

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

بوتين

بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي

ارشيفية

عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها