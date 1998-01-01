رئيس الفيفا يتوقع أن يُعمر ميسي في الملاعب طويلًا

وكالات / سما /

أعرب جيانّي إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن توقعه لأن يُعمر ليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني في الملاعب طويلًا.

ووصل البرغوث الأرجنتيني إلى عمر الـ 31 عامًا ويأمل الجميع أن تتوقف عقارب الساعة حتى لا يأتي موعد اعتزال واحد من أساطير كرة القدم ولاعب غير تاريخ اللعبة وأمتع الجماهير المحبة والكارهة على حدٍ سواء !.

إنفانتينو تحدث عن أفضل لاعب في العالم في 5 مرات سابقة قائلًا “لا يمكن النقاش حول ليونيل ميسي. أنا مقتنع بأنه سوف يجعلنا نحلم لوقت طويل أكثر”.

كما أعرب صاحب الـ 48 عامًا عن رأيه الشخصي في نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الجدل الكثير الذي تسبب به صاحب الـ 26 عامًا خلال كأس العالم 2018 بسبب تمثيله في الكثير من الأحيان من أجل الحصول على مخالفات من جانب الحكام، فقال “نيمار لاعب كبير، مدهش وموهبة كبيرة.أجد أنه من المستحيل تقرير شيء سلبي بشأنه. المشكلة هي أنه يواجه أساطير كرة القدم: رونالدو وميسي. أنا مقتنع بأن نيمار سوف يعرض لنا جميع إمكانياته الرائعة في كرة القدم، كل موهبته”.