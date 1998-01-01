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ريال مدريد يتعاقد مع تيبو كورتوا مقابل 35 مليون يورو

الجمعة 13 يوليو 2018 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتعاقد مع تيبو كورتوا مقابل 35 مليون يورو



وكالات / سما /

اقترب ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيجي من أول إضافة كبيرة له في سوق الانتقالات الصيفية ، وهو التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

 

ولعب حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي دوراً أكثر من رائع في نهائيات كأس العالم 2018حيث قاد منتخب بلجيكا إلى الدور نصف النهائي ، في حين ارتبط بالانتقال إلى نادي ريال مدريد في العديد من المناسبات.

وينوي النادي الملكي التخلص من حارس المرمى كيلور نافاس خلال الصيف الجاري والتوقيع مع البلجيكي تيبو كورتوا البالغ من العمر 26 عاماً ، بعد أن أصبح الأخير واحداً من أفضل اللاعبين في مركزه الحالي.

وكشف برنامج “التشرينجويتو” الإسباني التلفزيوني أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع حارس مرمى تشيلسي ، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت لعلاج المشاكل التي عاشها الفريق في هذا الجانب.

وقالت هذه المعلومات الحصرية التي يمكن أن تكون رسمية في الساعات القليلة القادمة : “ريال مدريد أنهى صفقة التعاقد مع حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ، وذلك مقابل مبلغ قيمته 35 مليون يورو”.

#ريال مدريد #كورتوا

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