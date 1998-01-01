وقفة تضامنية مع الاسير عوض المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال

الخليل / سما /

نظم اهالي بلدة بيت امر شمال الخليل، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الاسير عيسى علي عيسى عوض (30عاما)، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم العاشر على التوالي.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، "ان المئات شاركوا في الوقفة التي نظمت عقب صلاة الجمعة وسط البلدة، تضامنا مع الاسير عوض المعتقل في سجن "عوفر"، والذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري للمرة الرابعة بحقه.

وشارك في الوقفة نادي شباب بيت امر الرياضي، وذلك دعما واسنادا لزميلهم الاسير عوض احد ابناء النادي، ورفعوا اليافطات المطالبة بالإفراج عن زميلهم، ووقف سياسة الاعتقال الاداري.