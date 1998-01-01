جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد حماس يغادر القاهرة

الجمعة 13 يوليو 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حماس يغادر القاهرة



غزة / سما /

غادر وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة  صالح العاروري القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية وقيادة الجهاز.

وقالت الحركة في تصريح لها، أنه جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار الظالم، وسبل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية وآليات إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة.

كما تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة.

#حماس #القاهرة

أخبار ذات صلة

المخابرات المصرية في رام الله

وفد حماس للمصالحة يغادر قطاع غزة و وفد فتح يصل القاهرة مساء اليوم

ينضم الى شلح والنخالة .. وفد من الجهاد الاسلامي يغادر غزة الى القاهرة

وفد امني مصري- ارشيف

اللواء سامح نبيل يغادر غزة بعد عقده لقاءات مع مسؤولين في حماس

السنوار - ارشيف

وفد من حركة حماس بقيادة السنوار يغادر قطاع غزة للقاء السلطات المصرية

شرطة -ارشيفية

صحيفة : «حماس» تستثني أمن غزة من تفاهمات القاهرة

مصالحة -ارشيفية

اجتماعان بين «فتح» و «حماس» في القاهرة و غزة لإنقاذ المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

واللا العبري يكشف عن المساحة الهائلة التي أحرقتها الطائرات الورقية الخارجة من غزة

وفاة نجل المجاهد الليبي عمر المختار الوحيد

زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي

ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

الأخبار الرئيسية

معبر ايرز

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

بوتين

بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي

ارشيفية

عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات لـ "جمعة الوفاء للخان الأحمر" ضمن مسيرات العودة