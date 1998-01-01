جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري : غزة تقدم "الواقيات الذكرية المفخخة"

الجمعة 13 يوليو 2018 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : غزة تقدم "الواقيات الذكرية المفخخة"



القدس المحتلة / سما /

تقوم قوات من الشرطة الاسرائيلية بإزالة ما يعتقد أنه "بالون مفخخ" أطلق من قطاع غزة تجاه الأراضي لاسرائيلية وحط في باحة منزل في بلدة سيدروت الاسرائيلية.

وبحسب مصادر إعلامية عبرية يدور الحديث عن واقي ذكري (كوندوم) استخدم بدلا من البالون، فيما رجحت بعض المصادر الصحفية إن السبب هو نفاذ البالونات من قطاع غزة، خصوصا بعد تشديد الحصار ومنع إدخال العديد من المنتجات والسلع الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي أغلقته اسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن "البالون" الذي حط ظهر اليوم في منزل دفع العائلة لاستقدام الشرطة التي جاءت بخبراء المتفجرات لتفكيك هذا الجسم المشبوه.

ويقوم الفلسطينيون في الأشهر الأخيرة بإرسال بالونات وطائرات ورقية تعلق بها مواد حارقة تستخدم لاحراق المزارع والحقول والأحراج الاسرائيلية بالمناطق الواقعة في محيط قطاع غزة.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع إغلاق معبر كرم أبو سالم والاكتفاء بإدخال بعض المنتجات فقط عبره الى قطاع غزة، وبالأخص المنتجات الغذائية، فقد حظرت السلطات الاسرائيلية إداخل الواقيات الذكرية والبالونات التي تستخدم كبالونات مفخخة وحارقة تخشاها اسرائيل.

ويُعتبر معبر كرم أبو سالم الواجهة الرئيسة لتصدير واستيراد البضائع من والى قطاع غزة، إذ يتم تصدير المنتوجات الزراعيّة، الحديد، الورق والأثاث إلى أراضي الضفة الغربية وخارجها أيضًا.

وحتى الآن أتت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على أكثر من 28 ألف دونم من الحقول والأراضي الزراعية والأحراج في بلدات محيط قطاع غزة في اسرائيل.

دة.

#الواقيات الذكرية #غزة

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس و جرينبلات

الاعلام العبري: السلطة تطلب تغيير جرينبلات " كاذب ويسرب الأخبار لنتنياهو "

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عملية طعن

الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت ؟؟

مذيعان سعوديان

فيديو : الاعلام السعودي يصف ما يحدث فلسطينياً بـ"القبح"و "الفجور والانحدار الاخلاقي"

الاعلام العبري يسلط الضوء على الكوماندوز البحري للقسام .. طموح حماس

غزة - ارشيفية

"والا العبري ": غزة تحتضر و الحرب لم تعد أسوأ خيار وهي الاقرب

الأكثر قراءة اليوم

﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

واللا العبري يكشف عن المساحة الهائلة التي أحرقتها الطائرات الورقية الخارجة من غزة

وفاة نجل المجاهد الليبي عمر المختار الوحيد

زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي

ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

الأخبار الرئيسية

معبر ايرز

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

بوتين

بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي

ارشيفية

عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات لـ "جمعة الوفاء للخان الأحمر" ضمن مسيرات العودة