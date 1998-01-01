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شاهد: رئيس المفوضية ثمل في قمة حلف شمال الأطلسي

الجمعة 13 يوليو 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: رئيس المفوضية ثمل في قمة حلف شمال الأطلسي



وكالات

ظهر زعيم المفوضية الأوروبية - اللوكسمبورغي جان كلود يونكر في قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في بروكسل، وهو في حالة ثمالة وسكر. 

وبدا على الزعيم الأوروبي أنه في حالة غير اعتيادية وبدت عليه علامات الارهاق والتعب وعدم القدرة على المشي بانتظام، فقام عدد من الزعماء الأوروبيين بدعمه والوقوف بجانبه، فاتكئ عليهم وهو في حالة الاعياء.

ويونكر هو رئيس وزراء لوكسمبورغ الأسبق، ينحدر من دولة صغيرة تعتبر ملاذا ضريبيا من أبرز الملاذات الضريبية في أوروبا. علما أن دورته كرئيس للمفوضية الأوروبية ينتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر هذا العام.

وانتخب يونكر المسيحي الديمقراطي لرئاسة المفوضية الأوروبية في تموز/ يوليو 2014 بحصوله على 422 صوتًا مقابل 250 ضد وامتناع 47 عن التصويت. وكان قد اختاره لهذا المنصب 26 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي من أصل 28.

#رئيس المفوضية #ثمل

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