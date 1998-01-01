جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

الجمعة 13 يوليو 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..



القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير نشره موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تدرس فرض اجراءات وخطوات أكثر تشدداً تجاه قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن قيادة جيش الاحتلال تدرس إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" أمام حركة الأفراد، وكذلك منع حركة الصيد قبالة سواحل القطاع بالكامل، في حال استمر إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

واشار الموقع، أن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تسعى لاستخدام سياسة "الضغط متعدد الأبعاد" ضد حماس، في حال استمرت عمليات إحراق الحقول الزراعية الإسرائيلية. .

وزعم أن إغلاق معبر كرم أبو سالم "أثر على حماس بشكل كبير"، خاصةً وأن الحركة تعاني من أزمة مالية ووضع سياسي صعب يمكن أن يتم استغلاله لإحداث مزيد من الضغط عليها.

وأشار إلى أن الجيش الاسرائيلي قد يلجأ لإحراق مزارع لنشطاء في حماس، وكذلك توجيه ضربات عسكرية ضد الحركة.

#جيش الاحتلال #غزة

أخبار ذات صلة

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

ليبرمان ونتنياهو يفرضان عقوبات اقتصاديه على قطاع غزة وهي كالتالي ..

الحمد الله:الاوضاع الامنية مرشحة للتدهور بعد اجراءات الاحتلال في الخليل

محمود العالول- ارشيف

العالول لـ "سـما": تجميد العلاقات مع اسرائيل لا يتعلق بالبوابات الالكترونية بل بكل اجراءات الاحتلال ضد شعبنا

تقرير : الاحتلال صادق على بناء أكثر من 19000 وحدة استيطانية في القدس خلال 2016

الجهاد الاسلامي تؤكد رفضها لاي اجراءات ضد غزة

موظفي السلطة في غزة

اجراءات فعلية... احالة 18ألف عسكري من قطاع غزة للتقاعد

الأكثر قراءة اليوم

﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

واللا العبري يكشف عن المساحة الهائلة التي أحرقتها الطائرات الورقية الخارجة من غزة

وفاة نجل المجاهد الليبي عمر المختار الوحيد

زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي

ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

الأخبار الرئيسية

بوتين

بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي

ارشيفية

عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات لـ "جمعة الوفاء للخان الأحمر" ضمن مسيرات العودة

الكونجرس- ارشيف

مشرعون بالكونغرس يطالبون ترامب بالكشف عن وضع المساعدات المجمدة للفلسطينيين