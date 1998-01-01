نقابات العمال تستنكر القاءات التطبيعية مع الاحتلال

غزة / سما /

يستنكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ما تقوم به وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية من لقاءات تطبيعه مع الاحتلال الاسرائيلي وممثلية .

ونؤكد ان هذه اللقاءات تهدف لإضفاء الشرعية علي الاحتلال ومؤسساته ونتساءل ماهي المصلحة التي ستعود علي العامل الفلسطيني من مثل هذه اللقاءات التي تأتي ومعظم الاتحادات العمالية الاوربية تقاطع مؤسسات العمل الاسرائيلية ونتساءل اين الوزير ابو شهلا من هذه اللقاءات التطبيعية التي لا تخدم سوى الاحتلال ومؤسساته المجرمة في حق العمال الفلسطينيين هذه المؤسسات التي مازالت تحتجز مئات الملايين من مستحقات العمال .

ونؤكد ان مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوي مصالح شخصية لكل من يشارك بها كما ونؤكد ان هذه اللقاءات هدفها الحقيقي التآمر علي العمال الفلسطينيين ومصادرة اموالهم لأهداف شخصيه وتقاسمها مع ما يسمي الهستدروت الاسرائيلي.

لذلك نطالب كل المؤسسات الفلسطينية استنكار مثل هذه اللقاءات ومقاطعة هذه المؤسسات التي لا تخدم سوي اهداف شخصيه للقائمين عليها.