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ولايتي: المستشارون العسكريون الإيرانيون سيخرجون من سوريا والعراق إذا طلبت الدولتان ذلك

الجمعة 13 يوليو 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولايتي: المستشارون العسكريون الإيرانيون سيخرجون من سوريا والعراق إذا طلبت الدولتان ذلك



موسكو/وكالات/

قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكدا استعداد بلاده لسحبهم إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك.

وأضاف ولايتي أن الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هدفهم ضرب الوحدة القائمة بين موسكو وطهران.

وأوضح المسؤول الإيراني، أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا، فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من جديد.

تأتي تصريحات ولايتي بعد يوم من زيارة قام بها إلى موسكو، ونقل خلالها رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأشاد ولايتي خلال زيارته الرسمية لموسكو بعلاقات التعاون الاستراتيجي مع روسيا خاصة في سوريا والمنطقة.

المصدر: وكالات

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