ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

موسكو/وكالات/

ربما نتسائل عن سبب نهاية الأسماء الكرواتية بحرف "IC" "إيتش" كـ " ماندجوكيتش، مودريتش، كوفاسيتش" والذين سطع نجمهم مؤخرا بعدما نجحوا في الوصول لنهائي المونديال لأول مرة في تاريخهم.

ومن الطريف أن الأسماء الكرواتية تعبر عن مهنة أو أصول تعود لبلاد بعينها، فمثلا الأسماء التي تنتهي بحروف "IC"، "إيتش" تعني "الصغير" أو"خلف" أو "خليفة"، بمعنى أن اسم مثل "كوفاسيتش" فهو ابن لأب يدعى كوفاتش أو أم تدعى كوفا، أي أن "كوفاسيتش" قد تعني كوفاتش الصغير.

ولا يقتصر تشابه الأسماء على الكروات فقط، فهو موجود أيضا في أسماء لاعبي منتخب صربيا مثل "ماتيتش"، وأسماء لاعبي منتخب البوسنة والهرسك الغائب عن المونديال مثل "بيانيتش"، وتتواجد هذه الأسماء أيضا في جميع الدول التي كانت تابعة للاتحاد اليوغوسلافي السابق، مثل سلوفينيا وكوسوفو والجبل الأسود.

ويتبع الكروات هذه العادة للحفاظ على أسماء عائلاتهم.