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مارسيلو يُودع رونالدو برسالة مؤثرة

الجمعة 13 يوليو 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مارسيلو يُودع رونالدو برسالة مؤثرة



وكالات -

وجه البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني رسالة عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لصديقه وزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم امس.

وجاءت رسالة مارسيلو وسط تكهنات في وسائل الإعلام الإيطالية عن كون رونالدو قد طلب من فريقه الجديد يوفنتوس التعاقد مع المدافع الدولي البالغ من العمر 30 عاما.

وقال مارسيلو "من كان يتخيل ذلك، جاء الوقت لنقول نراك قريبا، اقسم أنني لم اتخيل أبدا أن هذا اليوم سيأتي، لكن لا شيء في الحياة يستمر للأبد، اتمنى لك كل السعادة في طريقك الجديد".

وأثارت محطة "ميدياست" التليفزيونية الإيطالية يوم اول من أمس الأربعاء تكهنات بشأن إمكانية لحاق مارسيلو برونالدو في يوفنتوس هذا الصيف، بناء على طلب هداف المنتخب البرتغالي.

هذه التكهنات بدا وأنها تستند جزئيا إلى كون مارسيلو واحدا من عدد قليل جدا من لاعبي الريال الذين لم يودعوا رونالدو.

ولكن هذا الأمر تغير عندما كتب مارسيلو خطاب الوداع، مصحوب بصورة له مع رونالدو وهما يتعانقان خلال احتفالهما بالتتويج بإحدى الألقاب في سانتياجو برنابيو.

وأوضح المدافع البرازيلي "سأفتقد حديثنا معا قبل المباريات، عندما اعتدت على التنبؤ بشكل صحيح بنتائج المباريات".

وتابع "فخور باللعب إلى جوارك ليس لأنك الأفضل في العالم ولكن بسبب شخصيتك".
وختم بالقول "عندما اعتزل اللعب سأجلس في الحانة واحصل على جعة واحكي كل قصصنا واتصفح كل صورنا".

ويلتقي مارسيلو وجها لوجه مع رونالدو خلال المباراة الودية التي تجمع بين يوفنتوس وريال مدريد في واشنطن في الرابع من آب المقبل، وإن كانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن رونالدو لن يشارك في تلك المباراة.

وانتقل رونالدو 33 عاما إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو وفقا لما ذكرته الصحف الإيطالية والإسبانية.

وانضم رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد في 2009 وفاز بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع النادي بالإضافة إلى العديد من الألقاب الفردية.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وفاز بلقب سبع مرات متتالية.

ولكن يوفنتوس يأمل في أن يقود رونالدو الفريق للتتويج بالبطولة الأوروبية ليكون هذا هو العائد من هذه الصفقة التي كلفت النادي مبلغا ضخما لانتقاله بالإضافة إلى راتبه.

وخسر يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 أمام برشلونة وبعدها بعامين أمام ريال مدريد، حيث سجل رونالدو هدفين.

وفي الموسم الماضي، كان الهدف القاتل الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء هو الذي أقصى يوفنتوس من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل يوفنتوس بوجود رونالدو مع الفريق أن يكمل الحلقة المفقودة لإضافة لقب البطولة الأوروبية إلى لقبيه السابقين في 1985 و1996 . 

#رينالدو #مارسيلو #ريال مدريد

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