حماس : لقاء وفدنا بالمخابرات المصرية يعد الأكثر أهمية والأشمل

غزة / سما /

وصف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، لقاء وفد حماس بالمخابرات العامة المصرية بـ"الأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى".

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع "تويتر": "انتهى اللقاء متأخراً، بين وفد حماس والأخوة في المخابرات العامة، والذي تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده، لا سيما الأهل في قطاع غزة. ولعلي لا أكون مبالغاً إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى، متمنياُ النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني".

والتقى وفد حركة "حماس"، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، المخابرات المصرية مساء الخميس.