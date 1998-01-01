بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

القاهرة / وكالات /

يصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إلى موسكو في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، الخميس، إن عباس سيجري "سلسلة لقاءات أبرزها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول المستجدات السياسية" في المنطقة "وانتهاكات الاحتلال في الاستيطان وحصار غزة ومصادرة الاموال الفلسطينية".

واشار نوفل الى "أهمية اللقاء خصوصا لأنه يأتي قبيل اجتماع قمة ثنائي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في هلسنكي في 16 من الشهر الجاري". كذلك ذكر نوفل أن عباس سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم خلال زيارته الى جانب عدد كبير من الرؤساء والقادة المدعوين لحضور الحدث. وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موسكو في الاسبوع الأول من تموز/يوليو في زيارة هي الثالثة منذ مطلع العام.

وفي مصر، قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه يوجد تفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري مطلع عبر فيها عن أجواء تفاؤل تخيم على الاجتماعات الجديدة للمصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر في القاهرة. وقال المصدر المطلع على ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح للشرق الأوسط، "إنه كان مقررا أن يكتمل وفد حماس مساء أمس على أن تبدأ الاجتماعات بعد ذلك، لكن حتى الآن لم تظهر ملامح محددة لجدول أعمال هذه الاجتماعات".

وذكرت مصادر مصرية أن "الاجتماعات ستبحث ملف المصالحة الفلسطينية، والتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب العلاقة الثنائية بين مصر وفلسطين على المستوى السياسي والأمني".

ووصل وفد من قياديي المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة قادماً من قطاع غزة ومن خارج الأراضي الفلسطينية، تلبية لدعوة من القائمين على الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية. وترأس الوفد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى جانب كل من موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعزت الرشق. في حين وصل من قطاع غزة كل من خليل الحية وروحي مشتهى. وأوضحت المصادر، أن "الاجتماعات ستناقش أيضاً فتح معبر رفح حتى عيد الأضحى".