زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

القاهرة / وكالات /

أثار زواج داعية إسلامي بممثلة شهيرة في مصر عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.



وكشف الداعية الإسلامي المعروف معز مسعود، مساء الأربعاء، في بيان، عن زواجه قبل أشهر بالممثلة "شيري عادل"، بعد انفصاله عن زوجته السابقة "بسنت نور الدين"، المرشدة السياحية.



وسبق للداعية الزواج بملكة جمال "الجامعة الأمريكية" في القاهرة (خاصة)، وتدعى "سارة".



وأثارت حالات الزواج المتكررة للداعية الشاب من مشاهير جدلا عبر مواقع التواصل، إذ تصدر هاشتاغ (وسم) #معز_مسعود، قراءات موقع "تويتر" اليوم، وغرد عبره عشرات الناشطين.



وأغضب الإعلان عددا من متابعيه؛ بسبب تكتمه عليه لعدة أشهر، وبسبب طريقة الإعلان عنه، وحدوثه بعد فترة قصيرة من انفصاله عن "نور الدين".



واستهجن مغردون زواجه من ممثلة غير محجبة، وهو الذي دعا مرارا في برامجه المتلفزة إلى الحجاب.



في المقابل، أبدى المخرج مجدي الهواري رفضه لحملة الهجوم على الزوجين، وأكد عبر "فيسبوك" أنّ ما فعلاه "ليس إثما"، ووصف ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "مسيء جدّا".