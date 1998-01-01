اسرائيل تستدعي سفير الاتحاد الاوروبي بزعم تدخل في التصويت على "قانون القومية

القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس ان وزارة الخارجية ستستدعي سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، للاحتجاج على ما يعتبره تدخل دبلوماسيين اوروبيين في التصويت على مشروع قانون خلافي في الكنيست.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "لقد اعطى بنيامين نتنياهو تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل (ايمانويل جيوفري) لابلاغه باحتجاج اسرائيل ورغبتها في اتخاذ اجراءات اضافية".

ويعود سبب هذا الاجراء الى الجدال القائم حول مشروع قانون في اسرائيل يتيح لبعض البلدات حصر سكانها باليهود فقط.

وقدم حزب الليكود اليميني، وهو حزب نتنياهو، مشروع القانون، وفي حال اقراره سيتيح لهذه البلدات رفض سكن العرب الاسرائيليين فيها.

ويدفع نتنياهو باتجاه إقرار هذا القانون قبل ان ينهي البرلمان دورته الصيفية في اواخر تموز/يوليو. وكان الكنيست اقره في قراءة اولى في ايار/مايو.

وفي موقف نادر من قبل رئيس الدولة، انتقد رؤوفين ريفلين الثلاثاء مشروع القانون معتبرا انه "قد يضر بالشعب اليهودي في العالم وفي اسرائيل". كما ان النائب العام عارض مشروع القانون.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية ان عددا من الدبلوماسيين الاوروبيين ابلغوا نوابا اسرائيليين ان مشروع القانون هذا يتضمن جانبا تمييزيا يتعارض مع المبادىء الديموقراطية.

وجاء ايضا في بيان مكتب نتنياهو اتهامه للاوروبيين بالتدخل "في التصويت على القوانين" قبل ان يضيف "يبدو انهم لم يفهموا حتى الان ان اسرائيل دولة ذات سيادة".

ويتضمن مشروع القانون فقرة تقول "يمكن للدولة ان تسمح لمجموعة تتألف من اشخاص من الدين نفسه والجنسية نفسها، ان يحافظوا على هذا الطابع الحصري لمجموعتهم".