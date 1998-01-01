عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها

وكالات

ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية مساء الخميس، بأن إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة حماس عبر طرف ثالث، مفادها أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة سيؤدي لشن عملية عسكرية غير مسبوقة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أرسلت رسالة التهديد إلى قيادة حركة حماس في قطاع غزة عبر وسيط ثالث (لم تسمه).

وبحسب صحيفة "هآرتس"، أبلغت "إسرائيل" في الرسالة الإسرائيلية أن الصبر الإسرائيلي أخذ ينفد، وأن الجيش الإسرائيلي ينوي المس بالنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة بالشكل الذي لا يقود لمواجهة شاملة حال لم تتوقف الطائرات الورقية.

وتابعت الصحيفة، أوضح الجيش أن لديه خططا حربية عديدة في قطاع غزة، أحدها تتحدث عن احتلال قطاع غزة بالكامل في أسوء الظروف، إلا أن الجيش غير معني الآن الخروج في عملية واسعة.