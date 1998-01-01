﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

الرياض / وكالات /

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوبا للأميرة السعودية حصة آل سعود، تنتقد فيه فيديو النساء اللاتي ظهرن وهن يفترشن الأرض ويقفن في طوابير للحصول على تذكرة حفل كاظم الساهر في «الجوري مول» في الطائف قبل أيام.



وأكدت الأميرة السعودية، وفقا للفيديو المتداول عبر موقع «تويتر»، أن ما يحدث حاليا في السعودية لا يرضي الله ولا رسوله ولا خلقه، متسائلة إن كانت في حلم أم في علم.



واعتبرت أن بعض العلمانيين والليبراليين جعلوا بناتهم يعثن فسادا في البلاد، مشيرة إلى أن ما تفعله الفتيات الآن هو 1٪ مما يفعله الشباب.



وأقسمت الأميرة حصة بأن ما رأته في المول لم تره من قبل في الدول الأجنبية والبنات الأجانب ولا حتى من أسمتهم بـ«الكفرة»، مؤكدة أنها لم تترك دولة إلا وذهبت إليها، وأنها لم تر مثل ما تقوم به فتيات السعودية الآن.



وتوجهت إلى الفتيات متسائلة إن كان الدين أو الأصل يمنعهن من القيام بما يقمن فيه، مشيرة إلى دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منع مثل هذا الانفلات.

وكان ناشطون على موقع «تويتر» قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر حشداً من النساء السعوديات وهن يقفن في طابور داخل «الجوري مول» في الطائف، للحصول على تذاكر حضور حفل غنائي في المملكة.



وأظهر مقطع الفيديو طابوراً كبيراً من النساء، ومنهن من جلسن على الأرض داخل «الجوري مول»، بسبب الازدحام على شباك التذاكر الخاص بالحفل الغنائي للفنانين كاظم الساهر وماجد المهندس.



ويأتي هذا المشهد ضمن «رؤية 2030″ التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبريل/ نيسان الماضي، والتي لاقت انتقاداً من قبل كثيرين، لما باتت تشهده المملكة من انفتاح على مستوى كل المجالات، وهو الذي لم تعتد عليه السعودية في وقت سابق، ومنها هذه الحفلات الغنائية وإحياؤها في أرجاء المملكة.