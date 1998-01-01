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إصابة 12 شخصا في انفجار قرب مطار القاهرة

الجمعة 13 يوليو 2018 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 12 شخصا في انفجار قرب مطار القاهرة



القاهرة / وكالات /

أفاد التلفزيون المصري عن سماع دوي انفجار ضخم، منتصف الليلة الفائتة، قرب مطار القاهرة واندلاع حريق في المكان، ما تسبب بإصابة 12 شخصا.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الانفجار وقع فيما يبدو في خزان وقود قرب المطار.

وعلم أن نحو 12 شخصا قد أصيبوا في الانفجار، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وصرح وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، إن انفجارا وقع في خزانين للوقود خارج محيط مطار القاهرة، وإن حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار.

وقالت مصادر عسكرية مصرية إن الانفجار وقع في مصنع للمواد الكيماوية تابع لشركة خاصة، ورجحت أن سبب الانفجار هو درجة الحرارة العالية.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، على صفحته على فيسبوك "نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته".

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق إنه تم تعليق الرحلات بالمطار مؤقتا بعد الانفجار الذي سمع في مناطق واسعة بالعاصمة.

وبينت حركة الملاحة أن حركة الطائرات عادت بشكل جزئي للعمل بشكل اعتيادي، وبعد وقت قصير من وقوع الانفجار.

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