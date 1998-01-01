واللا العبري يكشف عن المساحة الهائلة التي أحرقتها الطائرات الورقية الخارجة من غزة

القدس/سما/

كشف موقع إسرائيلي اليوم، عن حجم الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي أطلقت من غزة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد موقع ويللا العبري، أن الطائرات الورقية والبالونات الحراقة، "تسببت بإحراق 32 ألف دونم وهي مساحة تعادل نصف مساحة المدن الكبيرة أو بحر الجليل".



وقدر الموقع الإسرائيلي، أن المساحة المحترقة بسبب الطائرات الورقية، "تشكل أكثر من نصف مساحة تل أبيب، على غرار منطقة بئر السبع، وعشرة أضعاف حديقة ياركون، وحوالي ربع بحيرة طبريا".



ونوه الموقع، أن عدد الحرائق التي اندلعت منذ انطلاقة مسيرات العودة، بلع نحو ألف حريق، أتت على أكثر من 32 الف دونم من الأراضي الزراعية والغابات والمحميات الطبيعية"، مؤكدا أنه رغم استنفار إسرائيلي للسيطرة على الحرائق، إلا أن "النار لا تتوقف أبدا، فالجنوب مشتعل".



وأشار إلى أن سكان المستوطنات الإسرائيلي في الجنوب، "كانوا على يقين من أن هذه ظاهرة عابرة، وليست مسألة خطيرة، لكنهم أدركوا أن الحرائق لم تختف".



ونوه أن الجيش، "بدأ بالعمل على إيجاد حلول لخطر الحريق، لكن النجاح جزئيا، والمجتمع الإسرائيلي في محيط غزة يواجه النيران المستمرة".



وانطلقت مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة يوم 30 آذار/ مارس الماضي تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، حيث تم إقامة 5 مخيمات على مقربة من الخط العازل الذي يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.