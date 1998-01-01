نتنياهو : لا نعارض إعادة سيطرة الأسد على سوريا

وكالات

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده لا تعترض على قيام الرئيس السوري بشار الأسد بإعادة السيطرة على البلاد واستقرار نفوذ نظامه، لكن إسرائيل ستعمل على حماية حدودها ضد الجيش السوري إذا لزم الأمر، كما فعلت في الماضي.

وقال نتنياهو للصحافيين قبيل مغادرته موسكو بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لقد وضعت سياسة واضحة بعدم التدخل ولم نتدخل. هذا لم يتغير. ما أزعجنا هو داعش وحزب الله، وهذا لم يتغير. إن جوهر الموضوع هو الحفاظ على حرية تصرفنا ضد أي شخص يتصرف ضدنا. ثانياً، إبعاد الإيرانيين من الأراضي السورية .

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد ساعات من قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلية بمهاجمة ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا بعد دخول طائرة سورية مسيرة إلى مجال فلسطين المحتلة الجوي ، يوم أمس الأربعاء، أسقطتها اسرائيل.