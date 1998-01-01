جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي

الخميس 12 يوليو 2018 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي



وكالات

 قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن إن طائرة للتحالف سقطت داخل الأراضي السعودية إثر تعرضها لعطل فني. وأضاف المتحدث أن الطياريْن تمكنا من النجاة.

وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين سعوديتين؛ الأولى طائرة أباتشي، والثانية طائرة استطلاع.

وأوضحت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن الأباتشي أسقطت في جحفان بجبهة جازان، مما أدى إلى مقتل طاقمها، أما طائرة الاستطلاع وهي من نوع "سي أتش 4"، فقد أسقطت في الجوازات قبالة منفذ علب الحدودي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم أدخلوا منظومة صواريخ أرض جو جديدة مطورة محليا قادرة على التصدي لطائرات التحالف السعودي الإماراتي.

وقال الحوثيون إن المنظومة الجديدة تمكنت من إسقاط طائرة من نوع تورنيدو في صعدة شمالي اليمن، وإصابة مقاتلة من طرز أف 15 في صنعاء.

#تحالف #امارات

أخبار ذات صلة

بن مقرن- ارشيف

مقتل الأمير السعودي منصور بن مقرن وعدد من المسؤولين في سقوط طائرة بمنطقة عسير

مجزرة صنعاء - ارشيف

فيديو :عشرات القتلى والجرحى بغارة للتحالف السعودي في صنعاء

اليمن: استهداف مستشفى بغارة للتحالف السعودي تخلف 11 قتيلا مدنيا

طائرات روسية - ارشيف

موسكو تهدد باسقاط اي طائرة للتحالف تحلق في اماكن عملها بـ"سوريا"

تحطم طائرة- ارشيف

سقوط طائرة روسية في اللاذقية ومقتل طياريها

طائرة بدون طيار - ارشيف

الاحتلال يعلن سقوط طائرة بدون طيار في لبنان

الأكثر قراءة اليوم

الشعبية تكشف عن مقترح روسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية

مجلي :مبادرة ترامب ترمي لفصل الضفة عن غزة وحماس وافقت على تنظيم السلاح في إطار السلطة

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

شمالي: بعض خدمات الوكالة ستكون معرّضة للتقليص وسيتم تحديد تلك الخدمات وفق ميزانية الأونروا

صحيفة عبرية تتحدث عن الحلم الإسرائيلي بالتخلص من مسؤولية غزة ونقلها إلى مصر

فيديو.. كرواتيا تضرب موعدا مع فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على إنجلترا

يديعوت احرونوت : تركيا تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الكونجرس- ارشيف

مشرعون بالكونغرس يطالبون ترامب بالكشف عن وضع المساعدات المجمدة للفلسطينيين

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة "إسرائيل" بإيرلندا

نصر يوسف - ارشيف

نصر يوسف لـ"سما" :انا راض عن عدم نجاحي في انتخابات المركزية وعودة دحلان واردة

حماس - مصر

مصدر: القاهرة منزعجة من وفد حماس وتعتبر غياب هنية والسنوار رسالة احتجاج ضمنية