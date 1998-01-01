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ضبط دخان ومعسل والعاب نارية ممنوعة من التداول في الخليل

الخميس 12 يوليو 2018 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/ سما/

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الامن الوطني اليوم الخميس في محافطة الخليل كمية من الدخان والمعس والالعاب النارية الممنوع تداولها في الاسواق الفلسطينية، وهي عبارة عن دخان عربي 338 كروز، معسل 158 كغم، بواريد ابلاستيكية 75 قطعة، والعاب نارية 3 علب.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه بناءً على معلومة من جهاز الامن الوقائي تفيد بوجود مخازن بداخلها الممنوعات المذكورة داخل احدى المحافظة، حيث تم تحريك دورية مشتركة للمكان بدعم ومساندة الامن الوطني، وبالتفتيش والتحري تم ضبط الكمية المذكورة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

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