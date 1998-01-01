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"ثوري فتح" يعقد جلسته على أرض الخان الأحمر بالقدس

الخميس 12 يوليو 2018 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ثوري فتح" يعقد جلسته على أرض الخان الأحمر بالقدس



القدس/سما/

انطلقت، مساء اليوم الخميس، أعمال جلسة المجلس الثوري لحركة فتح على أرض الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وبدأت الجلسة بكلمة لأمين سر المجلس ماجد الفتياني، قائلا: إن اجتماع المجلس الثوري في الخان الأحمر هو رسالة للاحتلال بأننا لن نترك أهالي الخان الأحمر والتجمعات البدوية لوحدهم، وأن محاولات تمرير مشروع "E1"الاستيطاني لن تنجح، وأن صفقة القرن لن تمر، وأن فتح ومعها فصائل منظمة التحرير ستتصدى لمشروع ترمب الصهيوني.

وأضاف: إن من يحاول اقتطاع غزة عن الوطن لن ينجح، مشيرا في هذا الصدد إلى محاولات أميركا تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية.

وأضاف: باقون ومتجذرون في هذه الأرض وإذا هدموا سنبني ما يهدمون، وأكد أن صفقة القرن لن تمر، وأن شعبنا سينتصر بالوحدة والصمود، وأنه يجب توحيد كلمتنا في كل مكان لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول ترحيل 46 تجمعا بدويا لطالح الاستيطان، مؤكدا وقوف حركة فتح  وشعبنا إلى جانبهم، مثنيا على صمودهم وتشبثهم بأرضهم.

وقال: سنطور أساليب المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال.

#فتح #ثوري #الخان الاحمر

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