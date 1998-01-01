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​الإفراج عن الأسير المقدسي المحامي رامي نزيه العلمي من سجن ريمون

الخميس 12 يوليو 2018 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
​الإفراج عن الأسير المقدسي المحامي رامي نزيه العلمي من سجن ريمون



القدس المحتلة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال قبل قليل عن الأسير المقدسي المحامي رامي نزيه العلمي (٣٧ عام) بعد ان أمضى ٦ أشهر داخل قلاع الاسر
وكان المحامي رامي العلمي قد اعتقل في العام ٢٠١٥ و وجهت له سلطات الاحتلال تهمة نقل رسائل من الاسرى الى اهاليهم و مكث رهن الاعتقال لعدة ايام و افرج عنه لاحقا بشرط تحويله للحبس المنزلي.
وقد استمرت مراحل محاكمته قرابة ثلاث سنوات حيث صدر حكم بسجنه لمدة ١٠ اشهر ولاحقا و بتاريخ ١١/٢/٢٠١٨  قام بتسليم نفسه لإدارة سجون الاحتلال لقضاء مدة المحكوميه ويوم أمس عرض الأستاذ رامي على لجنة تخفيض الثلث (شليش) وأفرج عنه من سجن ريمون الصحراوي مساء اليوم.
يذكر أن العلمي متزوج و أب لثلاثة اطفال و يعمل محاميا في هيئة شؤون الاسرى و المحررين.
 

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