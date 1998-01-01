السلطات الأردنية تُوقف سيدة أشهرت سلاحاً بوجه قاضٍ داخل محكمة

أوقفت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، سيدة أشهرت سلاحاً نارياً بوجه قاضٍ، في إحدى محاكم العاصمة عمان.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني مسؤول بمديرية الأمن العام، أن "سيدة أشهرت سلاحها بوجه القاضي في إحدى الجلسات اليوم، وتم ضبطها وتحويلها إلى المحكمة".

وأضاف المصدر، مفضلًا عدم كشف هويته، أن "التحقيقات ما تزال جارية مع السيدة، وقد جرى توقيفها في مركز إصلاح النساء لحين الانتهاء من التحقيقات".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية عن السيدة.

غير أن يومية "الغد" الأردنية (مستقلة)، أشارت أن السيدة "مشتكى عليها بقضية إخلاء مأجور، وقد أشهرت مسدسًا بوجه القاضية، قبل أن يتدخل أحد ضباط الأمن ويتمكن من السيطرة عليها، وسحب السلاح منها".