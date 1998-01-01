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حماس: قرار المجلس الايرلندي خطوة مهمة في تجريم الاحتلال وسياساته الاستيطانية

الخميس 12 يوليو 2018 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قرار المجلس الايرلندي خطوة مهمة في تجريم الاحتلال وسياساته الاستيطانية



غزة/سما/

ثمنت حركة  "حماس" اعتماد مجلس الشيوخ الأيرلندي قرارا بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومعاقبة كل من يستورد أو يقدم لها أي خدمات، وتجريم كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس إنها تعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته.

ودعت حركة حماس سائر دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي خاصة إلى أن تحذو حذو أيرلندا في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله، والوقوف مجددًا إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم ودعم حقوقه وعدالة قضيته.

#حماس #ايرلندا

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