جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

التايمز: انتقاد ترامب للناتو تصرّف استباقي لعقد صفقة كبرى مع بوتين

الخميس 12 يوليو 2018 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
التايمز: انتقاد ترامب للناتو تصرّف استباقي لعقد صفقة كبرى مع بوتين



وكالات

ترى صحيفة التايمز البريطانية أن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للناتو قد يعبر عن رغبته الاستباقية في عقد صفقة كبرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا.

ويستبق ترامب بحسب الصحيفة بذلك أي انتقادات قد يعرب عنها قادة الناتو بشأن نتائج لقائه القريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في وقت كرر فيه ترامب رغبته بعلاقات أفضل مع روسيا.

فتصريح ترامب بأن لقاءه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي أسهل من هذه القمة.. تصريح اقلق حلفائه الأوروبيين من ماسيمنحه ترامب لخصمهم بوتين بعد أيام.

قلق أوروبا منطقي ولكن يجب أن يبقى في حدود المعقول هكذا تقول الصحيفة، التي ترى أنه من المستبعد أن يتمكن بوتن من اقناع ترامب بإلغاء مناورات الولايات المتحدة مع حلفائها أو بالتسبب في إفلاس الناتو بخفض مساهمة بلاده.

الا انها ترى أن الأمر المحتمل هو نوع من الصفقة الكبرى التي تسقط بموجبها الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب شبه جزيرة القرم مقابل وقف روسيا تحصين القوات الإيرانية واخراجها من الأراضي السورية.

وكان ترامب أطلق تصريحات شديدة اللهجة بحق حلفائه في الاطلسي حتى قبل وصوله الى بروكسل وانطلاق القمة.

ويأتي اجتماع بروكسل قبل أقل من أسبوع من عقد أول قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي، مما يثير مخاوف حلفاء الولايات المتحدة من التقارب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي.

وخلال الجلسة العامة شدد ترامب على ضرورة أن يحترم الأعضاء التزامهم الذي قطعوه في 2014 بتخصيص 2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي لنفقات الدفاع بحلول 2024، قبل أن يطلب منهم رفع هذه النسبة إلى 4 بالمئة، بحسب البيت الأبيض.

#ترامب #القدس

أخبار ذات صلة

حرب اليمن- ارشيف

هل تم ابرام صفقة سرية كبرى" بين السعودية واليمن لإنهاء الحرب؟

بوتين و ترامب

بوتين: “ترامب ليس عروسي وأنا لست عريسه”

ترامب بوتين - ارشيف

ترامب: الحديث مع بوتين قد يكون أسهل منه مع ماي

بوتين- ارشيف

نتنياهو يعرض صفقة على بوتين.. ما دور الرياض وأبو ظبي فيها؟

ترامب وبوتين

بوتين: من يطلق الاكاذيب عن ترامب هو أسوأ من العاهرات

بوتين يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

الجندي الأخير الذي شاهد منغستوا وهو يتسلل إلى غزة يتحدث عن اللحظات الأخيرة

الشعبية تكشف عن مقترح روسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية

مجلي :مبادرة ترامب ترمي لفصل الضفة عن غزة وحماس وافقت على تنظيم السلاح في إطار السلطة

ولي العهد المغربي يتلقّى هدية بقيمة 64 مليون دولار فما هي؟

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

اسرائيل ستعود قريبا لسياسة الاغتيالات في غزة

شمالي: بعض خدمات الوكالة ستكون معرّضة للتقليص وسيتم تحديد تلك الخدمات وفق ميزانية الأونروا

الأخبار الرئيسية

الكونجرس- ارشيف

مشرعون بالكونغرس يطالبون ترامب بالكشف عن وضع المساعدات المجمدة للفلسطينيين

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة "إسرائيل" بإيرلندا

نصر يوسف - ارشيف

نصر يوسف لـ"سما" :انا راض عن عدم نجاحي في انتخابات المركزية ويجب استطلاع الكادر للتقييم

حماس - مصر

مصدر: القاهرة منزعجة من وفد حماس وتعتبر غياب هنية والسنوار رسالة احتجاج ضمنية