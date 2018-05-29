طولكرم: تأجيل الإفراج عن الأسيرة ألاء فقهاء بكفالة الأربعاء المقبل

طولكرم/سما/

اجلت محكمة سالم العسكرية قرار الإفراج عن الأسيرة ألاء حاتم فقهاء من قرية كفر اللبد شرق طولكرم حتى الأربعاء القادم .

حاتم فقهاء والد الأسيرة ألاء قال :" قاضي محكمة سالم رد على طلب الإفراج بكفالة عن ابنتي بتأجيل لمدة إسبوع للنظر في طلب الإفراج".

واضاف قائلا :" يتم تمديد اعتقالها باستمرار دور مبرر يذكر حيث تم اعتقالها في شهر رمضان بتاريخ 29/5/2018م ونقلت إلى مركز تحقيق الجلمة ومنعت من لقاء المحامي وتم مصادرة مال العائلة أثناء اعتقالها وتخريب سيارتي الخاصة .

يشار أن هناك 54 أسيرة في سجني الشارون والدامون منهن ست أسيرات قاصرات .