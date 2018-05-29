جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم: تأجيل الإفراج عن الأسيرة ألاء فقهاء بكفالة الأربعاء المقبل

الخميس 12 يوليو 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: تأجيل الإفراج عن الأسيرة ألاء فقهاء بكفالة الأربعاء المقبل



طولكرم/سما/

اجلت محكمة سالم العسكرية قرار الإفراج عن الأسيرة ألاء حاتم فقهاء من قرية كفر اللبد شرق طولكرم حتى الأربعاء القادم .

حاتم فقهاء والد الأسيرة ألاء قال :" قاضي محكمة سالم رد على طلب الإفراج بكفالة عن ابنتي بتأجيل لمدة إسبوع للنظر في طلب الإفراج".

واضاف قائلا :" يتم تمديد اعتقالها باستمرار دور مبرر يذكر حيث تم اعتقالها في شهر رمضان بتاريخ 29/5/2018م ونقلت إلى مركز تحقيق الجلمة ومنعت من لقاء المحامي وتم مصادرة مال العائلة أثناء اعتقالها وتخريب سيارتي الخاصة .

يشار أن هناك 54 أسيرة في سجني الشارون والدامون منهن ست أسيرات قاصرات .

#اسيرة #افراج

أخبار ذات صلة

الجنيدي

الاحتلال يقرر الإفراج عن الطفل الجنيدي بكفالة الى حين استكمال محاكمته

طلاب

التعليم: بدء العام الدراسي الأربعاء المقبل و مستعدون لأي احتمالات صعبة بسبب التقاعد

عدنان ابو حسنة

ابو حسنة: تأجيل توزيع شهادات الطلبة الى الثلاثاء المقبل

وفد حماس في القاهرة

بالاسماء .. وفد "حماس" برئاسة العاروري يصل القاهرة الأربعاء المقبل

الاء

"ألاء مجدي"..فتاة من غزة مصابة بشلل رباعي منذ 12 عاماً استيقظت فجراً وهي تمشي

رياض الحسن

رام الله : قرار باخلاء سبيل رياض الحسن بكفالة تجارية

الأكثر قراءة اليوم

الجندي الأخير الذي شاهد منغستوا وهو يتسلل إلى غزة يتحدث عن اللحظات الأخيرة

الشعبية تكشف عن مقترح روسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية

مجلي :مبادرة ترامب ترمي لفصل الضفة عن غزة وحماس وافقت على تنظيم السلاح في إطار السلطة

ولي العهد المغربي يتلقّى هدية بقيمة 64 مليون دولار فما هي؟

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

اسرائيل ستعود قريبا لسياسة الاغتيالات في غزة

شمالي: بعض خدمات الوكالة ستكون معرّضة للتقليص وسيتم تحديد تلك الخدمات وفق ميزانية الأونروا

الأخبار الرئيسية

الكونجرس- ارشيف

مشرعون بالكونغرس يطالبون ترامب بالكشف عن وضع المساعدات المجمدة للفلسطينيين

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة "إسرائيل" بإيرلندا

نصر يوسف - ارشيف

نصر يوسف لـ"سما" :انا راض عن عدم نجاحي في انتخابات المركزية ويجب استطلاع الكادر للتقييم

حماس - مصر

مصدر: القاهرة منزعجة من وفد حماس وتعتبر غياب هنية والسنوار رسالة احتجاج ضمنية