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محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

الخميس 12 يوليو 2018 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب



القدس/سما/

قررت محكمة الاحتلال العليا  اعادة النظر في ملف الخان الاحمر في 15 آب المقبل.

ويعني قرار المحكمة تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب حتى النظر في الملف.

وقال الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ان الالتماسات القانونية افلحت اليوم في انتزاع قرار من المحكمة العليا بتجميد هدم الخان الاحمر حتى عقد جلسة محاكمة جديدة في غضون فترة حتى 15اب .

واضاف البرغوثي ان تعطيل قرار هدم الخان الاحمر حتى 15 آب يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية و الضغوط الدولية لالغاء الهدم جذريا و حماية الخان الاحمر و كافة التجمعات البدوية و صد عمليات التطهير العرقي.

وحيى البرغوثي اهالي الخان الاحمر البواسل على صمودهم وكل النشطاء الذين التفوا حولهم ورابطوا في الخان الاحمر.

#الخان الاحمر #محكمة #تجميد

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