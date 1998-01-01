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المالية بغزة تتراجع عن تحديد موعد صرف رواتب الموظفين والنقابة تستهجن

الخميس 12 يوليو 2018 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تتراجع عن تحديد موعد صرف رواتب الموظفين والنقابة تستهجن



غزة/سما/

استهجنت نقابة الموظفين في القطاع العام اليوم الخميس تراجع وزارة المالية بقطاع غزة عن موعد صرف الدفعة المالية عن شهر أبريل الماضي والتي أعلنت أنها ستصرف الأحد المقبل (15 يوليو).  واعتبرت النقابة في بيان صحفي، "تراجع وزارة المالية هو تلاعب بأعصاب الموظفين ومشاعرهم، بعد نفقات باهظة تحملها الموظفين بشهر رمضان وعيد الفطر".

هذا وتراجعت وزارة المالية بغزة مساء اليوم الخميس، عن صرف دفعة رواتب الموظفين عن شهر إبريل المنصرم "الأحد المقبل".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم تحديد موعد صرف دفعة راتب شهر إبريل بداية الأسبوع المقبل.

هذا وأعلنت وزارة المالية بغزة، صباح اليوم، نيتها صرف الدفعة المالية لموظفي غزة عن راتب شهر أبريل الماضي الأحد القادم.

#مالية #غزة. #رواتب

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