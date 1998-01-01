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فلسطينيات وأمان تنظمان لقاءً في أثر الفساد على الشباب

الخميس 12 يوليو 2018 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيات وأمان تنظمان لقاءً في أثر الفساد على الشباب



غزة/سما/

 عقدت مؤسسة فلسطينيات اليوم الخميس، لقاءً توعويًا لأعضاء نادي مناظرات فلسطين حول دورهم في مكافحة الفساد، بالشراكة مع ائتلاف أمان للشفافية والنزاهة في مقره القائم غرب مدينة غزّة.
وتحدث محمود عبد الهادي ممثلا عن ائتلاف أمان عن القضايا الرئيسية التي يعاني منها الشباب وعلاقتها بالفساد، من ناحية التعليم والتوظيف وحرية التنقل والسفر عن طريق المعابر المختلفة، بالإضافة إلى مفهوم الفساد وتأثيره على نوعية الخدمات التي تقدم للشباب وكيف لهم أن يتتبعوا ويبحثون عن قضايا الفساد أو شبهات الفساد، وكيف يمكن أن يكافحوا الفساد سواء عن طريق المساءلة أو المناظرات.
وأوضح خلال اللقاء كيف يمكن أن يشخص الشباب بيئات العمل المختلفة وكشف الثغرات التي تحدث فيها شبهات فساد، وكيف تتم عملية المساءلة وأن يحفزوا أدوارهم أكثر في مسألة مكافحة الفساد ومن أين يستطيعوا البدء.
وقالت رفيف سليم وهي مناظرة في نادي مناظرات فلسطين إن اللقاء ممتلئ بالمعلومات القيمة، حيث افتتحه ائتلاف أمان بتعريف الفساد وهو استغلال المناصب العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة، كما تحدث المدرب محمود عبد الهادي عن أشكال الفساد وأنواعه وأثره على الشباب.
وأضافت "من خلال اللقاء عرفنا العلاقة بين الفساد والحقوق والمعاناة، حيث كلما ازداد الفساد قلّت الحقوق وازدادت المعاناة، كما ناقشنا العديد من قضايا الفساد الواقعية مما وسّع مداركنا وجعلنا أكثر دراية بما يحدث حولنا".
وأشار حمزة الشوبكي العضو في نادي مناظرات فلسطين إلى أن اللقاء دفع من إدراكه لمفاهيم الفساد وكيفية مواجهتها، وأن المناظرات واحدة من أهم أدوات اعقدت مؤسسة فلسطينيات اليوم الخميس، لقاءً توعويًا لأعضاء نادي مناظرات فلسطين حول المساءلة التي يجب أن يتم التطوير عليها لملاحقة الفساد وكشفه على الملأ بالأدلة والبراهين
ويأتي هذا اللقاء في اطار سلسة من اللقاءات التوعية التي يتم عقدها في اطار مبادرة "الاعلاميات يسائلن2" بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورغ، لعقد دوري مناظرات ضد الفساد ، بهدف تعزيز المناظرات كأداة المساءلة مجتمعية في مكافحة الفساد.

#فلسطينيات #فساد

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