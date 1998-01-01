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وزارة الاقتصاد تتوعد تجار الدم في غزة

الخميس 12 يوليو 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تتوعد تجار الدم في غزة



غزة / سما /

دعت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة للمحافظة على حقوقكم وعدم السماح لأي تاجر باستغلالكم.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تقبل شكاوي المواطنين ومعالجتها ومحاسبة تجار الدم الذين يستغلون الاوضاع الصعبة التي نعيشها في القطاع.

وشددت الوزارة على أنها ستحارب بقوة كل من تسول له نفسه برفع الأسعار أو احتكار البضائع لأنها تعتبر أن هذا الأمر سيمثل تساوقا مع الاحتلال في فرض المزيد من الضغوطات على أبناء قطاع غزة.

واهابت الوزارة بجميع المواطنين بضرورة التقدم بشكاوي ضد كل من يستغل أو يحتكر وذلك كل حسب مكان إقامته.

محافظة غزة 2641211

محافظة الشمال 2485434

المحافظة الوسطى 2551319

محافظة خان يونس 2052100

محافظة رفح 2145720

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