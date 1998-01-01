وزارة الاقتصاد تتوعد تجار الدم في غزة

غزة / سما /

دعت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة للمحافظة على حقوقكم وعدم السماح لأي تاجر باستغلالكم.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تقبل شكاوي المواطنين ومعالجتها ومحاسبة تجار الدم الذين يستغلون الاوضاع الصعبة التي نعيشها في القطاع.

وشددت الوزارة على أنها ستحارب بقوة كل من تسول له نفسه برفع الأسعار أو احتكار البضائع لأنها تعتبر أن هذا الأمر سيمثل تساوقا مع الاحتلال في فرض المزيد من الضغوطات على أبناء قطاع غزة.

واهابت الوزارة بجميع المواطنين بضرورة التقدم بشكاوي ضد كل من يستغل أو يحتكر وذلك كل حسب مكان إقامته.

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