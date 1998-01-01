جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيدم: نصف الأكاديميين الفلسطينيين الأجانب يحاربون لمنع بقائهم في فلسطين

الخميس 12 يوليو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير التربية والتعليم صبري صيدم، إن أكثر من نصف الأكاديميين الفلسطينيين من حاملي جوازات السفر الأجنبية والعاملين في الجامعات الفلسطينية، تعرضوا خلال العامين الماضيين إلى سلسلة انتهاكات، أعاقة حصولهم على تأشيرات السفر أو حالت دون تمديدها.

وأضاف صيدم خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة برام الله، اليوم الخميس، إن سياسات الاحتلال المجحفة، وقيوده جعلت الأكاديميين الفلسطينيين والأجانب أقل استعدادا لقبول مناصب تعليمية وبحثية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وحرمان جامعاتنا من طاقات أكاديميين وباحثين التي تسهم في خدمة الغايات التنموية الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة أثارت الملف على طاولة مجلس التعليم العالي، وهناك محاولات جادة لفضحه عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.

وطالب بدعوة اتحاد الجامعات العربية والمؤسسات الدولية المدافعة عن الحق في التعليم إلى تبني القضية وإثارتها، والعمل بشكل جاد على إطلاق حملة عربية وعالمية من أجل التصدي لسياسات الاحتلال ووقف الانتهاكات بحق الأكاديميين، وتحمل المجتمع الأكاديمي الدولي لمسؤولياته، والضغط على سلطات الاحتلال للإلغاء الفوري والعاجل لتلك الاجراءات التعسفية بحق الأكاديميين السبعة العاملين في جامعة بيرزيت.

بدورها، قالت الناشطة في حملة الدفاع عن حق الدخول والإقامة لحملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية سلوى دعيبس، إن السلطات الإسرائيلية رفضت تمديد تأشيرات لسبعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين في جامعة بيرزيت، وهم يشكلون ثلث الأكاديميين الدوليين في الجامعة.

وأضافت: "هذا مؤشر خطير وله تأثير سلبي على التعليم في جامعة بيرزيت، وجامعات فلسطينية أخرى، لأنه يؤدي إلى مزيد من عزلة الجامعات الفلسطينية عن مجتمع الأكاديميين في العالم، وهناك تصاعد خطير ومزعج في رفض طلبات تمديد التأشيرات وفي حجم المتطلبات والشروط التعسفية المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتابعت "واجه معظم الموظفين الدوليين في جامعة بيرزيت مشاكل في تجديد التأشيرات الدولية خلال العام الماضي، وغادر ثلاثة منهم الجامعة في الشهرين الماضيين بسبب الصعوبات المستمرة في الحصول على التأشيرات".

وأشارت إلى أن المتضررين من الموضوع يشمل كبار أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وموظفين إداريين رئيسيين، وهم يخدمون شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني من خلال الأنشطة التعليمية والبحثية والثقافية في المؤسسات، وهناك عدد منهم يدرس في جامعة بيرزيت منذ عشر سنوات وأكثر، ولهم دور في تدويل المناهج الدراسية عن طريق تدريس اللغة الأجنبية وعرض التجارب والمهارات الأكاديمية العالمية ذات الأهمية.

#صبري صيدم #فلسطين

أخبار ذات صلة

طالع النتيجة.. صيدم : معدل النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي في فلسطين 67 %

توجيهي

صيدم: منهاج جديد للثانوية العامة "الإنجاز" في فلسطين و هذا موعد تطبيقه

الاحصاء : نهاية 2017 يتساوي عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية

طلاب الاونروا - ارشيفية

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

طلاب

صيدم يقرر إعادة 260 موظفا إلى عملهم في قطاع غزة

صيدم وعواد يعلنان عدم ترخيص أية كلية للطب بفلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الجندي الأخير الذي شاهد منغستوا وهو يتسلل إلى غزة يتحدث عن اللحظات الأخيرة

الشعبية تكشف عن مقترح روسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية

مجلي :مبادرة ترامب ترمي لفصل الضفة عن غزة وحماس وافقت على تنظيم السلاح في إطار السلطة

ولي العهد المغربي يتلقّى هدية بقيمة 64 مليون دولار فما هي؟

الشرطة في غزة تحقق بوفاة فتاة 14 عاما في ظروف غامضة

اسرائيل ستعود قريبا لسياسة الاغتيالات في غزة

شمالي: بعض خدمات الوكالة ستكون معرّضة للتقليص وسيتم تحديد تلك الخدمات وفق ميزانية الأونروا

الأخبار الرئيسية

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة "إسرائيل" بإيرلندا

نصر يوسف - ارشيف

نصر يوسف لـ"سما" :انا راض عن عدم نجاحي في انتخابات المركزية ويجب استطلاع الكادر للتقييم

حماس - مصر

مصدر: القاهرة منزعجة من وفد حماس وتعتبر غياب هنية والسنوار رسالة احتجاج ضمنية

اردوغان نتنياهو - ارشيف

يديعوت احرونوت : تركيا تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع إسرائيل