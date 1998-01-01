غزة- الحكم بالسجن 14 عاما لامرأة ساعدت في قتل زوجها

غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية غزة، حكمًا بالسجن 14 عاماً على سيدة تبلغ من العمر 20 عاماً ساعدت في قتل زوجها في 20 / من تموز عام 2016 خلافاً لمواد القانون الفلسطيني

ولم تدن المحكمة السيدة (إ. س) بالقتل، لكنها ساهمت في دخول القاتل إلى البيت وقتل الزوج (م.س) البالغ من العمر آنذاك 20 عاماً في شهر رمضان المبارك، فجرا، حيث وجدت جثته على مدخل بيته في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وكانت المحكمة حكمت مؤخراً على القاتل بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان(ي/ب) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن عدة تهم أهمها القتل قصداً، ودخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافاً لمواد القانون