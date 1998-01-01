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وزير الاتصالات يوقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع مع الاتحاد الدولي للاتصالات

الخميس 12 يوليو 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنيف / سما /

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس وفد فلسطين المشارك في اعمال المنتدى الثامن عشر لمنظمي قطاع الاتصالاتGSR-18  الدكتور علام موسى ومدير مكتب تنمية الاتصالات السيد براهيما سانو اتفاقية لتنفيذ مشاريع متفقد عليها مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في المنتدى الثامن عشر لمنظمي قطاع الاتصالات GSR-18  المنعقد في جنيف وبدعوة من الامين العام  للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تم عقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال الزيارة كان ابرزها الاجتماع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ونائبه ومدير قطاع تنمية الاتصالات ومدير المكتب الاقليمي العربي للاتحاد.

 وخلال اللقاءات تم مناقشة المطالب الفلسطينية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستعراض عدد من المشاريع الهامة لتطوير القطاع كما تم طلب تقديم الدعم والمساعدة من الاتحاد لانجاز هذه المشاريع، وأبدى الاتحاد استعداده لتنفيذ العديد منها واستعداده لدراسة اي مشاريع اخرى يتم تقديمها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمل اللازم بشأنها.

وناقش وزير الاتصالات خلال هذه اللقاءات كافة القرارات الخاصة بفلسطين والتي سيتم عرضها في مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، حيث تم الاجتماع مع رئيس مؤتمر المندوبين المفوضين القادم ورئيس المجموعة العربية لحشد الدعم اللازم لهذه القرارات  ومناقشة المعيقات المفروضة على القطاع وايجاد الطرق والدعم اللازم للتغلب عليها.

وتمت المشاركة في اجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات الحوار المشتركة والجلسات التفاعلية لمناقشة المواضع الهامة التي تخص القطاع منها الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية التي لها اثر كبير في تنمية وتطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

#وزير الاتصالات #مشاريع

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