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وزارة الإعلام تُشيد بدور الصحافيين في الخان الأحمر

الخميس 12 يوليو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اشادت وزارة الإعلام بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية والدولية، التي تواكب عدوان الاحتلال ومخططات التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في الخان الأحمر، بالرغم من الاستهداف، والاعتقال، ومصادرة المركبات، وتحرير المخالفات، والملاحقة.

وتؤكد أنه وفي الوقت  الذي يصوت خلاله مجلس الشيوخ الإيرلندي لصالح مشروع قانون تاريخي يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية، تسعى دولة الاحتلال لتنفيذ تطهير عرقي في الخان الأحمر يتنكر لكل القوانين الدولية، فيما يقمعون جنودها النشطاء والمتضامنين بكل أشكال العربدة.

وتعتبر الوزارة الصمود في التجمع المهدد بالإزالة، والجهود الكبيرة للمتضامنين، ولنشطاء المقاومة الشعبية، والداعمين لأبناء شعبنا في الخان الأحمر، إحدى دلائل الإصرار على الحق الفلسطيني الراسخ، وإشارة كبرى لأن إرادتنا الحرة ستنتصر.

وتصف قرار المجلس الثوري لحركة فتح عقد اجتماعه مساء اليوم، على أرض القرية المستهدفة، والقريبة من عاصمتنا الأبدية، برسالة صمود تدعو كل أحرار العالم، ومجالسه النيابية والتشريعية للسير على نهج مجلس الشيوخ الإيرلندي لمحاصرة الاستيطان، ورفض الخطط الأمريكية المُلتفة على حقوقنا المشروعة.

#وزارة الإعلام

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