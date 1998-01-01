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وزير الصحة يكرم متطوعة نرويجية تساند فلسطين منذ 10 أعوام

الخميس 12 يوليو 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كرم وزير الصحة الفلسطيني د. جواد عواد المتطوعة النرويجية الممرضة هيلدا ريكشو، والتي تعمل متطوعة في المجال الصحي الفلسطيني منذ 10 أعوام.

وقالت المتطوعة هيلدا،  إنها قدمت إلى فلسطين للمرة الأولى خلال الحرب على قطاع غزة عام 2006، حيث عملت متطوعة في أحد المستشفيات هناك.

وتعمل هيلدا حاليا متطوعة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله.

وأضافت: بعد زيارتي وتطوعي للمرة الأولى، ومشاهدتي للوضع في فلسطين، قررت أن أكون متطوعة دائماً، أزور فلسطين كل سنة لمدة 3 أشهر.

وتابعت: منذ كان عمري 15 عاماً كنت مساندة قوية لفلسطين، حيث كنت أخرج في المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني، وقد أثرت في كثير من أصدقائي وأقربائي، حيث كان أبي وأمي يساندان إسرائيل، وبعدما شرحت لهم الوضع الفلسطيني، باتوا الآن مساندين أقوياء لهذا الشعب.

وأوضحت أن والدتها التي تبلغ من العمر 80 عاما مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.

وأكدت هيلدا أن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى مساعدة، فهم أقوياء بما يكفي، بل إلى مساندة وتضامن من شعوب العالم.

من جانبه، استمع الوزير عواد لتجربة المتطوعة هيلدا، معبراً عن عظيم شكره وامتنانه لها، ولجميع المتطوعين من خارج فلسطين وداخلها.

#وزير الصحة

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