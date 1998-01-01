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اكتشاف أقدم مقطوعة من ملحمة "الأوديسة"

الخميس 12 يوليو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أقدم مقطوعة من ملحمة "الأوديسة"



وكالات / سما /

عثر علماء آثار في اليونان على ما يعتقدون أنها أقدم مقطوعة معروفة من "الأوديسة"، القصيدة الملحمية التي كتبها هوميروس.

وذكرت وزارة الثقافة اليونانية، الثلاثاء، أن فريقا من الباحثين اليونانيين والألمان عثر على المقتطف محفورا على لوحة طينية في أوليمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية في شبه جزيرة البيلوبونيز، وفق ما نقلت "رويترز".

وتتألف المقطوعة من 13 بيتا من الأوديسة، وتشير تقديرات أولية إلى أن تاريخها يعود إلى الحقبة الرومانية، أي قبل القرن الثالث الميلادي.

وتنسب قصيدة الأوديسة المؤلفة من 12109 أبيات إلى الشاعر الإغريقي القديم هوميروس، وتحكي قصة أوديسيوس، ملك إثاكا الذي تجول لمدة عشرة أعوام في محاولة للعودة إلى الوطن بعد سقوط طروادة.

ويرجع الباحثون تاريخ كتابة الأوديسة، وهي القصيدة الثانية الكبيرة المنسوبة لهوميروس بعد الإلياذة، إلى الفترة ما بين 675 و725 قبل الميلاد تقريبا، وتعد من بين أعظم الأعمال الأدبية في العالم.

#الأوديسة #اليونان

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