وفاة أبشع كلبة في العالم بعد أسابيع من فوزها باللقب

وكالات / سما /

توفيت الكلبة "زازا"، اليوم الأربعاء 11 يوليو/تموز الجاري، عن عمر 9 سنوات، بعد أسابيع قليلة من فوزها بلقب ""أبشع كلب في العالم".

وصرحت مالكة الكلب، ميغان برينارد، من أنوكا بولاية مينيسوتا الأمريكية، لشبكة "إن بي سي" أن "زازا" توفيت أثناء نومها أمس الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتقول برينارد إن الكلبة كانت يقيم مع والدها، وعثرت عليها ميتة عندما استيقظت في الصباح.

وحازت الكلبة "زازا" على لقب "أبشع كلبة في العالم"، في المسابقة السنوية للقبح، التي أقيمت في 23 يونيو/حزيران، والتي تقام في أرض معارض سونوما مارين في بتالوما، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتوجت "زازا" باللقب، بفضل لسانها المرن الطويل، وأسنانها المعوجة، ومانيكيرها الوردي.