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4 خطوات لتجذبي حب واهتمام زوجك!

الخميس 12 يوليو 2018 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 خطوات لتجذبي حب واهتمام زوجك!



وكالات / سما /

شكّل إهتمام الزوج إحدى أهمّ النقطات التي تبحث المرأة دائماً عنها وتسعى للحصول عليها بشتّى الطرق. فإذا كنت تحتاجين إلى التعرف على بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في الحصول على إهتمام زوجك الدائم إطّلعي على النصائح التي نقدمها لك لتسعدي مع زوجك

أولاً

احرصي على الإهتمام بمظهرك الخارجي من خلال العمل على تغيير اللوك من وقت إلى آخر عبر إعتمادا تسريحات شعر وستايلات أزياء متنوّعة ما يجذب زوجك إليك ويقضي على شعور الملل الذي قد ينشأ لديه ويحثّه أكثر على التقرّب منك والإهتمام بك. كما ننصحك كذلك بتعزيز مواهبك وإهتماماتك وصقلها ما سيعزّز تقدير زوجك له ولمجهودك الذي تبذلينه في هذا السياق وستقرّبه هذه النقطة حتماً منك.

ثانياً

أظهري لزوجك حبّك له وإهتمامك به بطريقة متوازنة وسلسة، ويمكنك هنا تحضير مفاجآت مميزة له من حين إلى آخر على غرار عشاء رومنسي أو رحلة في عطلة الأسبوع إلى الوجهة التي يفضلها. ستفرح هذه الخطوة زوجك حتماً وتحثّه في الوقت عينه على التفكير بطرق مميزة لإظهار إهتمامه بك.

ثالثاً

لا تترددي أبداً في مشاركة زوجك إهتماماته وهواياته فستساعدك هذه الخطوة على قضاء أجمل الأوقات معه. كما ستدفع هذه النقطة زوجك إلى تقدير مبادرتك في مشاركته إهتماماته وتحثّه تلقائياً على ترجمة إهتمامه به بطرق مختلفة ومميزة ستعزّز علاقتكما بشكل ملحوظ.

رابعاً

تفادي كلياً الإلحاح على زوجك للقيام بأمور معيّنة أو إزعاجه المستمرّ بمشاكل قد يكون حلّها سهلاً وسريعاً، فمن شأن ذلك إبعاده عنك ومحاولته الهرب من الضغط الذي تمارسينه عليه. ننصحك إذاً بإعتماد الهدوء والسلاسة في حالات وستصلين حتماً إلى حلّ مناسب لهذه المشاكل دون أن تخسري إهتمام زوجك.

#الحب #الزوج

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