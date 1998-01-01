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ابتكار روسي يجدد الخلايا ويحفز شفاءها

الخميس 12 يوليو 2018 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار روسي يجدد الخلايا ويحفز شفاءها



وكالات / سما /

تمكن علماء من جامعة تومسك التكنولوجية في غرب سيبيريا من إنتاج مركب يمكن أن يستخدم في طب الإنعاش والتجديد.

ويتحلل البوليمير الجديد مع مرور الوقت في جسم الإنسان ويولد شحنة كهربائية عند التأثير الميكانيكي عليه، الأمر الذي يحفز الخلايا على التعافي.

وقال المكتب الصحفي للجامعة إن مثل هذا البوليمير يمكن أن يستخدم في الأعضاء الاصطناعية. وأضاف أن العلماء استطاعوا تحسين مواصفاته الميكانيكية مقارنة بغيره من المواد المشابهة.

يذكر أن المواد الكهربائية الإجهادية (الانضغاطية) قادرة على توليد شحنات كهربائية دون الاستعانة بمصادر طاقة خارجية، حيث تتشكل الشحنة على سطح المادة بتأثير ميكانيكي خارجي.

وقال المكتب الصحفي إن الظاهرة الكهربائية الإجهادية تدرس حاليا لاستخدامها في طب التجديد والإنعاش. إذ تزيد تلك المواد من قدرة الأنسجة على التجدد، حيث تتعامل الشحنة المولدة مع غشاء الخلية وتُحفزها على تجديد الأنسجة.

#الخلايا #الشفاء #علماء

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