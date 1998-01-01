8 نصائح غذائية بسيطة للوصول إلى الوزن المثال

وكالات / سما /

يسعى الجميع إلى الحصول على جسم سليم ووزن صحي، غير أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل بوجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة والمشروبات الشهية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، فكيف نختار الأطعمة المناسبة للمحافظة على صحتنا؟

يوصي اختصاصيو التغذية بالاهتمام بالتنوع الغذائي الذي يهمله معظم الأشخاص خلال محاولتهم خسارة الوزن، حيث يجب الانتباه إلى كمية البروتين والسكر والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الموجودة في الشراب أو الطعام.

وهنا بعض النصائح لبناء جسم صحي وسليم:

1- تناول المزيد من الخضروات، فقد ربطت عدة دراسات علمية بين الوجبات الغذائية الغنية بالخضار وتحقيق نتائج صحية أفضل، بما في ذلك فقدان الوزن وانخفاض خطر الأمراض المزمنة.

2. الاستعاضة عن الصودا أو الشاي المحلى بالماء أو الشاي غير المحلى أو غيرها من المشروبات الخالية من السكر، فقد تحتوي المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير كمية كبيرة من السعرات الحرارية مماثلة للكمية التي تستهلكها في وجباتك اليومية، ومع ذلك فهي لا تشعرك بالامتلاء والشبع بنفس الطريقة التي توفرها الأطعمة الصلبة.

وأظهرت التجارب أن تناول المشروبات السكرية يؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بحسب ما نشره موقع "فايننشال ريفيو".

3- لا تهمل البروتين، فهو أحد المكونات الرئيسية التي تساعد على بناء عضلاتنا وشعورنا بالشبع، لذلك يجب التأكد من حصولك على كمية كافية منه في كل وجبة، ويوجد البروتين في اللحوم والبيض والفاصولياء والتوفو والعدس والأسماك ومنتجات الألبان.

4. وازن ما تأكله من خلال الحركة، فالحركة المنتظمة عنصر أساسي في نمط الحياة الصحي، وهي مهمة بشكل خاص إذا كان هدفك خسارة الوزن أو الحفاظ عليه، فاجعل الرياضة الصباحية روتينا يوميا، وإن لم تستطع فحاول تغيير بعض العادات، فإذا كنت تقود سيارتك للعمل فحاول المشي أو ركوب الدراجة، وإذا كنت معتادا على ركوب المصعد فاستخدم السلالم للصعود في المرة القادمة.

5- تناول الكربوهيدرات الكاملة: الاستعاضة عن الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة في وجبات الطعام الخاصة بك بالحبوب الكاملة والأرز الأسمر والخبز الأسمر والمعكرونة المحضرة بالقمح الكامل.

6- احذر من المواد التي يطلق عليها "قليلة الدسم"، أو "خفيفة"، أو "دهون مخفضة"، إذ إن معظم هذه الأطعمة أو المشروبات تعالج بإضافة نسبة عالية من السكر للحصول على المذاق الأصلي.

7- لا بأس ببعض الدهون الصحية في النظام الغذائي الخاص بك من مصادر، مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك.

8- تناول وجبات صغيرة.